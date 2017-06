Tom Hanks en Meryl Streep samen in film

Acteurs Tom Hanks en Meryl Streep zullen voor het eerst samen op het witte doek te zien zijn in The Papers , de nieuwe film van Steven Spielberg.

De opnames van de film, over een geheim rapport van het Pentagon over de Amerikaanse inmenging in de Vietnamoorlog, zijn deze week van start gegaan. Dat heeft distributeur Entertainent One bekendgemaakt.

De zogenoemde Pentagon papers, die in 1971 werden gelekt, meldden hoe de overheid gedurende vier decennia systematisch had gelogen en informatie achterhield. Kranten, met name The Washington Post en The New York Times, speelden een grote rol in deze geschiedenis. Zij kwamen in opstand en besloten toch over het rapport te schrijven terwijl de overheid ze fors onder druk zette dit niet te doen.

In The Papers kruipt Meryl Streep in de huid van Katherine Graham, destijds voor The Washington Post baanbrekend als de eerste vrouwelijke uitgever in Amerika. Samen met de gedreven eindredacteur Ben Bradlee (Hanks) maakt ze de gedurfde beslissing om The New York Times bij te staan wanneer deze door de rechtbank verboden wordt verder te publiceren.