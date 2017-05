Tim Rice eregast in Rotterdamse Jesus Christ Superstar

Tim Rice komt naar Nederland voor de finale van Jesus Christ Superstar . De Britse musicalgrootheid is zaterdag eregast tijdens The Grand Final van de rockopera over de laatste dagen uit het leven van Jezus in Rotterdam Ahoy.

,,Tim Rice zag deze versie een aantal jaar geleden in Italië en verklaarde toen dat dit de beste productie van Jesus Christ Superstar ooit is", stelt Marc Muller, directeur van TEC Entertainment, dat de rockopera weer naar Nederland haalde. ,,Op onze uitnodiging liet hij weten dat hij graag tijd vrijmaakt in zijn agenda om naar Rotterdam te vliegen."

In The Grand Final van Jesus Christ Superstar, de afsluiting van de succesvolle tournee van de musical, pakken de hoofdrolspelers uit de filmversie komend weekeinde hun rollen weer op. Ted Neely is te zien als Jezus Christus, Yvonne Elliman speelt weer Maria Magdalena en Barry Dennen kruipt in de huid van Pontius Pilatus.

Tim Rice schreef de teksten voor Jesus Christ Superstar, Andrew Lloyd Webber verzorgde de muziek. Het duo werkte ook samen aan musicalsuccessen als Evita en Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat. Rice werd in 1994 geridderd door de Britse koningin Elizabeth en won Oscars, Tony's en Grammy's.