The Voice Kids-winnares Iris moet wennen aan sterrenstatus

Iris moet nog wel even wennen aan haar sterrenstatus. Na alle feestelijkheden in de studio, was er thuis nog een afterparty met vrienden en familie. De roze vlaggetjes die de buurvrouw voor het huis had opgehangen waren voor het zangtalent al overweldigend en 'zo lief'. ,,En toen ik de kamer binnenkwam ging iedereen voor me klappen. Dat voelt zo raar. Het idee dat ik de winnaar ben van The Voice Kids zit er nog helemaal niet in."



Na alle drukke weken gaat Iris nu eerst genieten van wat rust. Om te beginnen met een weekje bij opa en oma. Even de anonimiteit in. Hoe ze daarna verder gaat, laat ze op zich af komen. Vast staat wel dat ze haar VWO gaat afmaken op het Groevenbeek College en een studie gaat doen. "Honderd procent zeker iets met muziek. Maar daar kun je heel veel kanten mee op. Waar ik voor kies weet ik nog niet."