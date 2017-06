Technofeest Awakenings breidt verder uit

Update Derk Bolt werd eerder onder schot gehouden in Colombia

12:53 De in Colombia verdwenen Spoorloos-presentator Derk Bolt (62) en zijn cameraman Eugenio Follender worden volgens de Colombiaanse autoriteiten vastgehouden door guerrillabeweging ELN. Bolt is al vele jaren een bekend gezicht op televisie. Zijn werk is niet altijd zonder gevaar.