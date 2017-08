Taylor Swift brengt voor het eerst in drie jaar nieuwe single uit

Het nummer is geschreven door Swift en Jack Antanoff, die meerdere nummers schreef van haar laatste album 1989. Look What You Made Me Do is de eerste song van Swifts' nieuwe album Reputation, dat op 10 november uitkomt.



Swift publiceerde maandag een mysterieuze video die tot heftige speculaties op social media leidde of er sprake was van een nieuw album. Op woensdag gaf de zangeres duidelijkheid en maakte de komst van Reputation bekend.