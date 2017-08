Talentvolle tv-vrouw springt in gat dat Matthijs van Nieuwkerk openlaat

Hol­ly­wood­le­gen­de Clint Eastwood in hoofdstad voor verfilming Thalysdrama

18:19 De Amerikaanse filmlegende Clint Eastwood is vandaag in Amsterdam aan de slag gegaan voor zijn nieuwe film The 15:17 to Paris. De thriller gaat over de verijdelde aanslag in de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Eastwood begon vandaag op het Centraal Station van de hoofdstad.