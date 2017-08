Sylvie flaneert in bloemenjurk, achillespees Timor heelt voorspoedig

Sylvie trakteert op 70's look

Sylvie Meis vond het vandaag tijd om eens voor een andere look te gaan. Het modepopje hees zich in een bloemenjurk en combineerde deze met een megagrote bril. ,,Flower Friday, 70's glam", schrijft de blondine bij het kiekje.

Optics🔎 #GoodMorning #Dubai #mydubai 📷 @joelledaaboul Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Aug 2017 om 23:59 PDT

🌺🌸Flower Friday🌸🌺#floral #70s #glam #mood #happyfriday #friyay 📷by @joelledaaboul Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Aug 2017 om 3:56 PDT

Estelle doet sportief

Estelle Cruijff is al langere tijd bezig met fanatiek sporten. Ook vandaag is de socialite weer de sportschool ingedoken. Ze heeft een boodschap voor haar volgers in het kader van een actief leven. ,,Fitnessen is 100% mentaal. Je lichaam gaat niet vooruit als je hoofd je niet pusht!"

@3sixty5personaltraining 🥊 your fitness is 100% mental, your body won't go where your mind doesn't push it ! 🥊🔥💥 Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Aug 2017 om 5:31 PDT

Roxeanne licht tipje van de sluier

Druk bezig hoor, die Roxeanne Hazes. Nadat ze afgelopen maand haar tweede single In mijn bloed uitbracht en bekend werd dat ze het komend seizoen de huisband van De Wereld Draait Door is, plaatst ze nu een album sampler op Instagram. Debuutalbum In mijn bloed komt na de zomer uit bij platenlabel Top Notch, waartoe ook onder meer rappers Broederliefde, Ronnie Flex en Lil' Kleine behoren.

YES! Mijn album sampler staat online. Je kunt dus alvast fragmenten van mijn debuutalbum horen. 😍 Wil je ze allemaal horen? Check de link in mijn bio. Hier hoor je 'Judaskus'. 😘❤ Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Aug 2017 om 3:10 PDT

Maik in paniek

Het is je ergste nachtmerrie: ga je op vakantie, stelen ze thuis je auto. Stylist Maik de Boer dacht even dat hem het ergste was overkomen. Gelukkig vond hij zijn wagen even later terug, drie straten verderop. ,,GEVONDEN! Onderhoudswerkzaamheden geweest dus netjes verplaatst'', aldus de Boer. Wat de hashtag #fashion die Maik gebruikte met autodiefstal te maken heeft, blijft onduidelijk.

Hier stond m'n auto toch echt voor de vakantie ....... #gestolen #vakantie #thuis #lifestyle #fashion #unhappy #werken #tv Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Aug 2017 om 0:20 PDT

GEVONDEN! Onderhoudswerkzaamheden geweest dus netjes verplaatst naar drie straten verderop! #police #gemeente #vacation #happy #backtowork #panic #noworries Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Aug 2017 om 0:55 PDT

Lily is jarig!

Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien dat is Lily, de dochter van musicalacteur en zanger Tommie Christiaan! Hij en zijn vrouw Michelle Splietelhof delen hun geluk in een fotocollage.

Carolina Dijkhuizen gaat voor all natural

Musicalster Carolina Dijkhuizen gaat een stapje verder met de naturel look dan de meeste mensen aandurven. Zij plaatste dit filmpje waarop ze naar eigen zeggen te zien is zonder make-up en met het prachtige afrohaar waar ze mee geboren is. Dijkhuizen doet dit jaar mee met Expeditie Robinson, op een eiland waar vast geen stijltang voorhanden was. ,,Het is totaal anders dan je je voorstelt", zei de zangeres in RTL Boulevard. ,,Het is tien keer erger; de verveling, de honger."

Melancholische Monique

,,Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klein.'' Monique Westenberg, de vriendin van André Hazes, plaatste deze melancholische tekst uit haar schoonvaders Kleine Jongen bij een foto van haar dreumes. Westenberg kent nogal wat emotionele ups en downs en nam recent nog een hormooncoach in de arm die haar moest afhelpen van aanhoudende stemmingswisselingen.

Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijf niet klein Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 Aug 2017 om 23:32 PDT

De natte broek van Art

In Wie is de Mol? begeleidt Art Rooijakkers de kandidaten bij hun gevaarlijke perikelen, maar gisteravond mocht hij zelf de ruwe zee op om een reddingsboot te besturen. Daarna gooiden de mannen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij hem in zee en vertelden zij hem hun verhalen. Rooijakkers was zeer onder de indruk.

Gisteravond mocht ik mee op oefening met de stoere mannen van de @knrm1824 in Noordwijk. Ze lieten me hun reddingsboot besturen, zetten me een helm op, gooiden me in zee en vertelden hun verhalen. Ik was onder de indruk! #blijei #vooralmetdiehelmop Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 Aug 2017 om 23:38 PDT

Timor knokt zich terug

Hij krabbelt er weer bovenop hoor, die Timor. Nadat hij in mei een blessure opliep aan zijn achillespees (bekijk hier nogmaals de exclusieve beelden), laat hij weten dat hij nooit zal opgeven. Laten we hopen dat hij de opnames van zijn dansfilm Shake It Off weer snel kan hervatten en dat alles 'niet voor niets is geweest'.

ᴛʜᴇsᴇ ʟᴀsᴛ ᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴏғ ᴍᴏɴᴛʜs ʜᴀᴠᴇ ʙᴇᴇɴ ᴠᴇʀʏ ᴛᴏᴜɢʜ ᴏɴ ᴍᴇ..ʙᴏᴛʜ ᴍᴇɴᴛᴀʟʟʏ ᴀɴᴅ ᴘʜʏsɪᴄᴀʟʟʏ.. . . ʙᴜᴛ ǫᴜɪᴛᴛɪɴɢ ᴡᴀs ɴᴇᴠᴇʀ ᴀɴ ᴏᴘᴛɪᴏɴ. Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Aug 2017 om 0:19 PDT