Strippende 'Sylvie' zorgt voor extra doelpunten Hannover

Omdat Hannover '96 het de laatste tijd goed doet - dinsdag won het team van Nürnberg - is 'Sylvie' in rap tempo ontdaan van textiel. De coach, zo zou hij tegen Bild hebben gezegd, houdt nog even geheim wat de kartonnen Meis onder haar shortje en shirts draagt. Zeer waarschijnlijk gaat het om een setje uit haar bad- en lingerielijn.



Het management van de kleine diva, die in Duitsland showprogramma's presenteert, heeft namens de blondine gereageerd op de pop. ,,Sylvie moet er hard om lachen en vindt het op een grappige en gekke manier een compliment.'' Coach Breitenreiter: ,,Het is een maffe actie van die jongens. Als het bijdraagt aan de motivatie van de spelers vind ik het prima.'' Sylvie is het daar mee eens. ,,Ze hoopt dat haar pop het team veel geluk brengt en is erg benieuwd naar een foto van haar tweedimensionale versie'', aldus het management van de ex-vrouw van Rafael van der Vaart.