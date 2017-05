Stranger Things en Beauty and the Beast grote winnaars MTV Awards

Acteur Vin Diesel ontving de Generation Award zijn filmreeks The Fast and the Furious. De prijs is voor acteurs of films die een blijvende indruk hebben gemaakt op generaties filmliefhebbers. Diesel, die producent was van de delen vier t/m acht, bedankte de in 2013 overleden acteur Paul Walker, die hij 'onmisbaar' noemde voor het succes van de filmreeks. ,,In 2002 deelde ik dit podium met Paul Walker, toen wonnen we de prijs voor het beste duo'', zei Diesel geëmotioneerd.



,,Nu 15 jaar later ben ik hier met mijn hele familie en winnen we de Generation Award'', aldus Diesel die het succes van de filmreeks toeschreef aan de multiculturele cast. ,,Het maakte niet uit waar je vandaan kwam, wat de kleur van je huid was. Wanneer je familie bent, ben je familie", aldus Diesel die luid applaus kreeg.