Star Wars, al 40 jaar een mega-merchandise succes

De film Star Wars, die later de ondertitel ‘a new hope’ meekreeg, maakte van de acteurs megasterren. Toch waren Mark Hamill (Luke Skywalker) en Carrie Fisher (prinses Leia) later, buiten de vervolgfilms, niet veel op het witte doek te zien. Hamill hoorden we wel terug als de Joker in Batman: The Animated Series en hij werkte mee aan games zoals Wing Commander.



Acteur Harisson Ford wist zijn Star Wars-faam wel verder uit te bouwen. Mede met dank aan Lucas, die hem uiteindelijk ook koos voor de hoofdrol in de Indiana Jones-films.



Darth Vader, de antagonist uit de oorspronkelijke films, groeide uit tot een van de meest iconische figuren uit de filmindustrie. Fishers karakter, prinses Leia, werd daarnaast geliefd in feministische kringen. Dat kwam met name doordat Fisher zelf zich ontpopte tot een actrice die haar woordje klaar had over de filmindustrie en de positie van vrouwen en meisjes in de maatschappij. Ze overleed vorig jaar december op 60-jarige leeftijd.