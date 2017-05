'Southern rocker' Gregg Allman (69) overleden

Gregg Allman richtte in 1969 met zijn oudere broer Duane The Allman Brothers Band op, de pioniers van de 'southern rock' met blues, jazz en country-invloeden. Na twee studioalbums te hebben uitgebracht, volgde in 1971 'At Fillmore East', die volgens velen tot de beste live-platen ooit behoort. Erop staan onder meer uitgesponnen versies van de songs 'In Memory of Elizabeth Reed' en 'Whipping Post'. Ze verwierven er internationale faam mee.



Leadgitarist en bandleider Duane Allman kon maar kort genieten van het succes. Hij kwam, 24 pas, datzelfde jaar om het leven door een motorongeluk. De plaat 'Eat a Peach' (1972) werd aan hem opgedragen. In verschillende bezettingen - bassist Berry Oakley overleed eind 1972 op dezelfde wijze als Duane - nam de band nog veertien albums op, waaronder 'Brothers and Sisters' (1973) met de hitsingle 'Ramblin' Man'.



Ondanks die tragische gebeurtenissen ging Gregg door met de band. Dat resulteerde in 1973 in de legendarische plaat Brothers And Sisters. Daarop staan de klassiekers Ramblin' Man en Jessica. Jessica was hun grootste hit. Het nummer werd gebruikt als tune van het autoprogramma Top Gear van de BBC. Later veranderde Gregg de naam van zijn band in Gregg Allman Band. Hij bleef optreden en toerde met zijn band in de jaren tachtig met de Rolling Stones. Allman was ook politiek actief. Zo hield hij in de jaren zeventig benefietconcerten voor presidentskandidaat Jimmy Carter. De countrymuzikant is bij ons bekend van zijn hit The Devil Went Down To Georgia.