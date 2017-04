Soulzanger Cuba Gooding Sr. (72) overleden

Gooding Sr. is de vader van Oscarwinnaar Cuba Gooding Jr. (49). Volgens TMZ​ probeerdeb hulpdiensten nog om de zanger te reanimeren nadat ze hem aantroffen, maar dit mocht niet meer baten.



Omdat in de auto lege capsules werden gevonden waarin drugs zaten, wordt onderzocht of de zanger is overleden aan een overdosis.



Gooding Sr. kreeg begin jaren 70 faam als leadzanger van de soulgroep The Main Ingredient. De band scoorde twee grote hits met de nummers Everybody Plays the Fool (1972) en Just Don't Want to Be Lonely (1974).