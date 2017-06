Sonja krult haar met komkommers en jarige Lisa voelt zich 'ouwe doos'

Yo geniet van flamenco

Yolanthe Sneijder-Cabau blikt met veel genoegen terug op het allereerste flamenco-avondje dat gisteravond werd gehouden in de sjieke beachclub XaXa die zij en manlief Wesley recent openden op Ibiza. Zo te zien zat de tent redelijk vol maar het publiek liet zich niet echt verleiden tot een dansje.

Ruben ontmoet dubbelganger

Komediant Ruben van der Meer komt naar eigen zeggen regelmatig kalende mannen tegen die zeggen dat ze op hem lijken. Ook gisteren was het weer raak en de gelijkenis was, aldus haarloze Ruben, groot. ,,Een dubbelganger.'' Maar wie is wie?

Nou komen er best wel eens kale mannen naar me toe met "ze zeggen dat ik op je lijk", maar dit was er één hoor! #dobbelganger Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jun 2017 om 23:01 PDT

Sonja doet het met komkommers

Dieetgoeroe Sonja Bakker komt vandaag met een handige haartip voor dames die geen krulspelden of rollers in huis hebben. Sonja doet dat 'gewoon' met caloriearme komkommers.

#girlsjustwanttohavefun #komkommer #in #je #haar #alternatieve #krulspelden #lol Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jun 2017 om 3:25 PDT

Tommie op de 'romantische' toer

Musicalacteurs Tommie Christiaan en Michelle Splietelhof zijn op de kop af 6 jaar een stel en dat moest natuurlijk op gepaste wijze worden gevierd. Hoe? Met een ongetwijfeld romantisch bezoek aan de première van de nieuwe Transformersfilm.

Wat doe je als je 6 jaar samen bent? Naar de Première van Transformers 😂😂 #anniversary #6jaartjes ❤❤ #transformersnl #thelastknight #bestephotobombooit Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jun 2017 om 9:36 PDT

Fred heeft een pony

De Rotterdamse stylist Fred van Leer (40) deelt vandaag een hilarisch fotootje uit zijn jeugdjaren. Op het kiekje is een breeduit lachende Fredje te zien met een ietwat happerig ponykapsel. Fred over zijn toenmalige haren: ,,Toen dacht ik dat ik mijn eigen haar wel kon knippen...'' Hoe oud Fred is op de foto, is onbekend.

TBT ....... toen dacht ik dat ik mijn eigen haar wel kon knippen ...... #happydonderdag Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jun 2017 om 0:18 PDT

Lecootje zoekt verkoeling

Ook sterrenkapper Leco van Zadelhoff (49) deelt een jeugdkiekje. In dit geval, zo meent hij, een enigszins verkoelend exemplaar.

TBT... lekker zwemmen... wil ik nu ook wel.😜.. happy thursday.. en hou het koel....#tbt📷 #donderdag #thursday #besthipluierbroekje! Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jun 2017 om 0:46 PDT

Isolde ontmoet ruw vriendje

Isolde Vol, de moeder van OG3NE-zussen Amy, Shelley en Lisa, is gestopt met de behandelingen tegen een zeldzame vorm van botkanker. Ondanks haar ziekte en pijn kan ze nog steeds lachen. Zoals op deze foto waarop ze poseert met een reptiel. ,,De eerste ontmoeting met mijn grote vriend Lemon.''

De eerste ontmoeting met mijn grote vriend lemon 💞 Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jun 2017 om 0:52 PDT

Marly krijgt weer een meisje

GTST-actrice Marly van der Velden is zwanger van een tweede kindje en het wordt... wederom een meisje. Marly onthulde dat vandaag op Instagram. In september 2015 zette Marly dochtertje Sammy Rose op de wereld. Het geslacht van de baby werd gelanceerd op een zogenoemde 'genderrevealparty', oftewel een geslachtsonthullingsfeestje.

It's a girl!!!! Sammy krijgt een zusje ❤️ @cleric23 #genderreveal #genderrevealcake Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jun 2017 om 7:14 PDT

Glennis flikt het in de VS

Glennis Grace heeft gisteravond haar eerste officiële live-optreden gegeven in de Verenigde Staten. Om precies te zijn in een zaaltje boven een Italiaans restaurant in Los Angeles. Volgens Glennis kan dit wel eens haar doorbraak in Amerika worden. Daar droomt de superstrot al jaren van.

About last night... ❤️ #losangeles #usa #showcase #special #emotional Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jun 2017 om 0:22 PDT

Lisa 'vreet' verdriet weg

Lisa Lois is vandaag 30 jaar geworden en echt blij wordt de zangeres daar niet van. Want ze omschrijft zichzelf bij een taartfoto als 'ouwe doos'. ,,Het enige voordeel aan jarig zijn: taart, veel taart. Om het verdriet een beetje weg te vreten'', aldus Lisa. Toch maar gefeliciteerd Lisa en eet smakelijk.