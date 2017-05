Slapen onder een voorpagina

Typerend is dat van de meelopers van die club uit de hoofdstad niemand mij in Cannes gefeliciteerd heeft met de landstitel van Feyenoord. Alleen een Engelse collega, ook een kenner, schudde mij de hand. Hij is een aanhanger van Chelsea, dus het was een onderonsje van kampioenen onder elkaar.



Mijn probleem is dat ik al jarenlang verblijf in Cannes in een hotel dat gerund wordt door een supporter van die 020-balclub. Jarenlang moest ik op zijn kamer slapen onder een vlag - zie foto - van die voetbalvereniging waar hij zo dol op is. Ook kreeg ik mijn koffie elke ochtend in een mok met hetzelfde embleem van die Griekse massamoordenaar.



De rollen zijn dit jaar omgedraaid. Al enkele dagen slaap ik op mijn kamer prinsheerlijk onder de mooiste voorpagina uit de geschiedenis van het AD. Een heerlijk gevoel en goed voor mijn ochtendhumeur. Tot nu toe is de krant ongeschonden gebleven. Maar met die aanhangers van die EL-finalist weet je het nooit. Zeker als ze onderuit gaan tegen de club van die geniale coach Mourinho. Wat natuurlijk een zekerheidje is.