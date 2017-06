Sjoukje Hooymaayer speelt hoofdrol maar zingt niet in My Fair Lady

Actrice Sjoukje Hooymaayer mag volgend seizoen wel een hoofdrol vertolken in de musical My Fair Lady, maar ze gaat niet zingen. Dat verklapte de Zeg 'ns Aaa-ster vandaag in een interview met Tineke de Nooy op NPO Radio 5.

,,Ik heb alleen maar speelscènes", bekent de 76-jarige Hooymaayer. ,,Ik zing niet." De actrice vertolkt de rol van de moeder van professor Higgins, die zich ontfermt over een simpel bloemenmeisje. Hooymaayer zag de vorige Nederlandse versies met Paul van Vliet en Wim Sonneveld niet. ,,Ik stond altijd zelf elke avond op het podium."

Toch kent de actrice de muziek uit haar hoofd. ,,Mijn eerste man zat op de grote vaart", vertelde ze bij Tineke. ,,En hij had in New York de musical gezien en een plaat voor mij meegenomen. Die heb ik letterlijk grijs gedraaid, ik vond alle liedjes fantastisch."

Andere discipline

My Fair Lady is de eerste musical waarin Hooymaayer te zien is. ,,Het is een heel andere discipline dan toneel", legt ze uit. "Bij toneel moet er veel meer energie uit het publiek komen. Zang en dans zijn anders: die trekken heel veel aandacht en brengen energie naar het publiek toe."