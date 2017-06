Sgt. Pepper's van de Beatles

Gisteren hebben we zijn verjaardag gevierd, hij werd 50. Je hoort het niet aan hem af, hij klinkt helderder en jonger dan ooit. Toen ik hem leerde kennen, in 1980, ik was 15 en hij 13, was hij nog mono. Ik had hem geleend van mijn tante, die hem flink grijsgedraaid had. Hij zat vol met krassen, de dronkenschappen van de late jaren 60 waren voor eeuwig met de grammofoonnaald in hem gegraveerd. Hij klonk alsof er in de Abbey Road Studo's constant een open haardvuur op de achtergrond brandde.



Ik heb hem nooit aan mijn tante teruggegeven. Ik raakte al heel snel aan hem gehecht. Hij werd een vriend die ik vaak moest raadplegen. Ik trok me aan hem op. Aan zijn With a little help from my friends en Getting better all the time. Ik dreef weg op Lucy in the sky with diamonds. Ik kende na verloop van tijd alle noten die boven het gekras uit te horen waren uit mijn hoofd.Toen hij 20 werd, in 1987, verscheen hij op cd. Dat was iets, cd! Het medium was net nieuw. Nooit meer krassen, nooit meer ruis. En dat allemaal op zo'n klein schijfje. De schellen vielen van mijn oren. Ik hoorde hem niet alleen in stereo, ik hoorde ook van alles dat op tante's exemplaar verzoop in de krassen.



Sindsdien is hij nog vaak opnieuw gemasterd en gemixt. Onlangs verscheen, ter ere van zijn 50ste verjaardag, weer een nieuwe mix. Nu pas kunnen we echt horen hoe hij in het hoofd van The Beatles en producer George Martin geklonken moet hebben.Om zijn verjaardagsfeest nog meer kleur te geven, had radiodier Fred Willems een leuk plan. Fred, in het verleden de grote man achter de Top2000, schreef alle radiostations in Nederland aan met het verzoek om elk uur een nummer van Sgt. Pepper's te draaien. Ik heb niet alle stations van heel Nederland kunnen checken, dat zijn er duizenden, maar Radio 5, hoorde ik, deed goed mee, tussen het Alpe D'huZes beklimmen door.Radio 2, Radio Rijmond, Omroep Brabant, Radio Tynaarlo, Radio Landsmeer, ze draaiden tracks van mijn 50-jarige vriend.O, wat is hij tijdloos. Wat een sporen heeft hij nagelaten en laat hij nog steeds na.



