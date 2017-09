Sensatieblad krijgt 100.000 euro boete voor publiceren toplessfoto's prinses Kate

Het echtpaar had behalve Closer ook de regionale krant La Provence aangeklaagd wegens schending van hun privacy. Onduidelijk is nog of ook de krant een straf heeft gekregen. Het duurde bijna vijf jaar voordat het tot een uitspraak tegen Closer kwam.

De kiekjes werden vijf jaar geleden gemaakt tijdens een vakantie van William en Kate. Het in 2011 getrouwde stel verbleef op dat moment op een Frans kasteel in de Provence. De foto's die werden gepubliceerd zijn onscherp, maar dat het om Kate en William gaat, is duidelijk. De advocaat van het Britse stel, Aurélien Hamelle, betoogde na de gewraakte publicatie dat de foto's 'niets in het publieke domein te zoeken hebben'. ,,Ze zijn immers genomen tijdens een bijzonder intiem moment in het leven van een gehuwd stel'', aldus de juriste. De fotografen hebben altijd ontkend enorme telelenzen te hebben gebruikt. ,,Het echtpaar was gewoon vanaf de openbare weg te zien'', zo verklaarde een van de paparazzifotografen al eerder.