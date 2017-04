Selena Gomez zet matchende tattoo met cast 13 Reasons Why

De castleden, Alisha Boe (Jessica) en Tommy Dorfman (Ryan) en Selena, die met de nieuwe Netflix-show haar debuut maakte als producer, kozen voor een klein kunstwerkje op hun onderarm van een punt-komma. Dit staat symbool voor mental-health-awareness en zelfmoordpreventie. De serie is namelijk niet zomaar een serie over een middelbare school waar pesterijen, verliefdheid, vriendschappen en ruzies aan de orde van de dag zijn. In de succesvolle show wordt namelijk aandacht besteed aan onderwerpen die doorgaans niet dagelijks aan het licht komen. Bovendien wordt het verhaal op een bijzondere manier verteld: aan de hand van dertien cassettebandjes die hoofdrolspeelster Hannah Baker achterlaat legt ze de redenen achter haar zelfmoord uit.

Indrukwekkend

De moeder van Selena Gomez vond het boek Thirteen Reasons Why van Jay Asher ongeveer acht jaar geleden in een boekhandel. Het verhaal maakte veel indruk op de destijds 16-jarige Amerikaanse zangeres, die het boek van haar moeder onder haar neus gedrukt kreeg. Tien jaar later verkochten moeder en dochter hun idee om een serie van het verhaal te maken aan Netflix. Sinds 31 maart is hun gezamenlijke werk te bewonderen via de streamingsdienst.



Vanwege het feit dat zelfmoord en de aanleiding daarvoor centraal staat, kan de serie rekenen op uiteenlopende reacties. Positief omdat er aandacht wordt besteedt aan een zwaar onderwerp, negatief omdat het volgens critici gevaarlijk zou zijn om dit zo duidelijk in beeld te brengen.