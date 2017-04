SBS6 stopt na vier seizoenen met gevangenisserie Celblok H

De serie ging in maart 2014 in première. In het eerste seizoen belandde Suzanne Kramer (gespeeld door Isa Hoes) in de gevangenis nadat ze een aanslag op haar man had gepleegd. Eenmaal in P.I. de Banckert kreeg ze te maken met een machtsstrijd tussen medegedetineerden Lex (Inge Ipenburg) en Freddy (Eva van de Wijdeven) en moest ze ongewild kiezen bij welk team ze zit, met keiharde consequenties. Waarom de serie niet wordt voortgezet heeft SBS nog niet gemeld. De laatste aflevering werd eind vorige maand uitgezonden.