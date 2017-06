Sandra Reemer (66) overleden

Sandra Reemer is vandaag op 66-jarige leeftijd overleden. De presentatrice en zangeres maakte een paar maanden geleden bekend dat ze borstkanker had. Ze hoopte op herstel, maar haar lichaam gaf het op.

De veelzijdige Reemer werd geboren als Barbara Alexandra in Bandoeng, Indonesië. Toen ze zeven jaar was, vluchtte ze met haar ouders naar Nederland. ,,Ik had twee jaar lang heimwee'', zei ze daarover tegen Eva Jinek in januari van dit jaar. Voor het programma Gouden Jaren (Omroep Max) reisde ze af naar haar geboorteland. ,,Indonesië is thuiskomen. Maar ik ben toch meer toerist dan iets anders.''

Chemotherapie

Quote Ik geloof heel erg dat liefde heelt Sandra in maart van dit jaar De diagnose borstkanker kwam bij Reemer 'als een mokerslag aan', vertelde ze twee maanden later. Ze richtte zich volop op haar herstel en de behandeling. ,,Ik ben al bestraald en zit midden in een traject van chemotherapie. Ik voel me gelukkig erg goed, alleen af en toe een klein beetje moe. Ik hoop dat dat zo blijft, maar dat weet je niet'', klonk het toen.



Op 12 maart zette ze een persoonlijke videoboodschap online via Facebook. Daarin bedankte ze alle mensen die haar steunden nadat bekend werd dat ze ziek was. ,,Ik heb af en toe een traantje gelaten. Ik geloof heel erg dat liefde heelt. Al die liefdevolle reacties betekenen dat jullie meehelpen aan mijn helingsproces'', zei ze met een grote glimlach. Ze sloot af met een handkus.

Dutch Diva

Reemer werd als zangeres bekend met het duo Sandra & Andres. Als solozangeres deed zij in 1972,1976 en 1979 mee aan het Eurovisie Songfestival. In de jaren 80 was ze jarenlang de assistente van wijlen Jos Brink in de spelletjesshow Wedden Dat?. Daarin noemde Brink Reemer haar 'kroepoekje'.

Van 2000 tot 2005 werkte Reemer met Marga Bult en Sjoukje Smit samen als The Dutch Divas. Met het nummer From New York to L.A. bereikte het trio de Mega Top 100. Tot 2015 hield ze zich bezig met de Sandra Reemer Foundation, waarmee ze kinderen in ontwikkelingslanden steunde om scholing te krijgen.

De Nederlandse showbizzwereld reageert geschokt op het overlijden van Reemer.

