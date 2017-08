RTL maakt programma's nieuw seizoen bekend

Verbijstering over oeuvre-award voor 'icoon' Kendall Jenner (21)

13:18 Op sociale media wordt vol ongeloof gereageerd op een prijs die model Kendall Jenner (21) binnenkort krijgt. Bij de Fashion Week in New York wordt het halfzusje van Kim Kardashian geëerd als het grootste mode-icoon van de afgelopen tien jaar. En dat terwijl ze pas sinds 2009 als model werkt. ,,Tien jaar geleden was ze elf!''