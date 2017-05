Roxeanne Hazes: Mama is weer levenslustig

Roxeanne is ontzettend trots dat haar moeder de stap heeft genomen om geholpen te worden. ,,Een depressie hebben is iets wat zwaar onderschat wordt. Ik geloof ook dat je het zelf heel snel onderschat. Eens is het emmertje vol", verklaart ze. Toen de 24-jarige zangeres nog niet precies wist wat er speelde met Rachel, kon ze wel eens lelijk uit de hoek komen. ,,Soms was ik een beetje nukkig naar mijn moeder toe", legt ze uit.



Inmiddels is Rachel weer flink opgeknapt. Ze kijkt uit naar de verloving van haar dochter, die dit jaar gaat trouwen met haar vriend Erik Zwennes. ,,Mama heeft weer zin in dingen en is levenslustig", vertelt Roxeanne. ,,Het gaat echt een stuk beter met haar."



Over een hereniging met broertje André zegt Roxeanne: ,,We hebben het meerdere malen geprobeerd, maar het zit er niet in. Zijn gezin wil het niet en Dré is volwassen genoeg."