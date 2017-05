Roxeanne Hazes 'laat andere kant zien' met Ik was toch je meisje

Zusjes OG3NE in tranen na videoboodschap moeder

17:33 De meiden van OG3NE schoven vanochtend even aan bij dj Bart Arens van NPO Radio 2, die in de Oekraïense hoofdstad zijn radiostudio heeft opgebouwd. De jolige sfeer sloeg aan het einde van de uitzending om in dikke tranen toen de meiden werden geconfronteerd met een videoboodschap van onder anderen hun zieke moeder Isolde die in Nederland moest achterblijven.