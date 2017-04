Rik van de Westelaken moet grenzen verleggen bij Net5

Peking Express is vijf jaar niet op de Nederlandse televisie te zien geweest. Zijn er nieuwe elementen?

,,Sowieso is de presentatie van mijn Vlaamse co-host Sean d'Hondt en mij anders. Naast de zes deelnemende koppels zijn wij eigenlijk het zevende duo. We rijden vooruit in de race, zetten soms opdrachten uit of testen ze vooraf. Daarbij sturen we de kandidaten steeds videoboodschappen met een speciale telefoon. De presentatie wordt daardoor informeler. Je ziet ons ook regelmatig de mist in gaan als we een proef proberen uit te voeren."



Zijn de spelregels nog wel hetzelfde?

,,Eerder viel altijd het koppel af dat het laatste aankwam. Dat is niet meer zo. Er is een zwarte enveloppe in het spel die met de kandidaten meereist. Aan het eind van de rit bepaalt de inhoud van die enveloppe of het laatste duo naar huis moet of nog een tweede kans krijgt.''



Is het spel net zo ingenieus als Wie is de Mol? Van die concurrent bij de publieke omroep was jij in 2015 de winnaar.

,,Wie is de Mol? is natuurlijk ontzettend populair. Maar er zijn nog veel Nederlanders die er geen fluit van begrijpen. Peking Express is overzichtelijker. De kandidaten moeten gewoon van A naar B. Ze worden gedwongen om met de lokale bevolking te praten. Er ontstaat dan een wederzijds begrip. Wie is de Mol? was fantastisch, maar van Sri Lanka heb ik toen nauwelijks iets meegekregen. Ik zat alleen maar achter Margriet van der Linden aan."