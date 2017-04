Rick Brandsteder zet geen druk achter vinden vriendin

Naar eigen zeggen mist Brandsteder vrouwelijk gezelschap vooral 's avonds op de bank als hij 'alleen naar The Bold and the Beautiful zit te kijken'.



,,Ik ben niet eenzaam, maar ik hoef niet zo nodig meer op stap'', vertelt Rick aan VIVA. ,,Ik hou van muziek, concerten, voetbal, eten, reizen. Ik zou het gewoon gezellig vinden om mijn passies met iemand te delen. Nu doe ik dat met mijn broer. Weet je dat ik standaard drie concertkaartjes koop? Eén voor m'n broertje, mezelf en voor je weet maar nooit. Het kan zo gebeuren hè."



Over zijn ideale vrouw zegt Rick: ,,Ik wil iemand die zichzelf is en met wie je kunt lachen. O, en ze moet kunnen koken... Ik wil niet iemand die in de spotlights staan cool vindt, maar juist een doodnormaal wijf dat alles niet te serieus neemt."