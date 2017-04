Richard Simmons opgenomen in ziekenhuis

De 68-jarige Simmons had al een aantal dagen last. Hij besloot voor de zekerheid toch maar een bezoek aan het ziekenhuis te brengen. Daar werd ernstige indigestie bij hem vastgesteld. Inmiddels gaat het beter met hem. De artsen verwachten dat hij volledig zal herstellen.



Het is de tweede keer in een jaar tijd dat Simmons zijn huis verlaat voor gezondheidsproblemen. De eens zo energieke fitnessgoeroe leeft tegenwoordig een kluizenaarsbestaan buiten de spotlights. Vorig jaar was uitdroging de reden voor zijn ziekenhuisopname.



Simmons is de laatste maanden vaker in het nieuws vanwege zijn kluizenaarsbestaan. Zijn 'verdwijning' werd onderdeel van een populaire podcast, Missing Richard Simmons. Daarin lieten meerdere oude bekenden van de 68-jarige weten zich zorgen te maken over de sportgoeroe. Vorige maand nam de politie poolshoogte en verklaarde een agent dat er niets mis met hem is en dat hij ook niet gegijzeld wordt.