Richard Hammond onder het mes na heftige autocrash

De 47-jarige presentator was bezig met opnames voor The Grand Tour. Collega's Jeremy Clarkson en James May renden op de brandende racewagen af in de overtuiging dat Hammond dood zou zijn. Clarkson zei dat het net leek alsof er een bom af ging en dat het 'de grootste crash' was die hij ooit had gezien.



Tot iedereens verbazing wist Hammond op eigen kracht uit de auto te klimmen. ,,Ze waren vol ongeloof dat hij het er levend vanaf had gebracht. Er was namelijk niets meer van de wagen over. Iedereen is erg opgelucht. Als Richard een paar seconden langzamer uit de auto was geklommen, dan zou hij levend zijn verbrand'', zegt The Grand Tour-producent Andy Wilman tegen Mirror.