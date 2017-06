Richard Hammond na crash: Ik ga snel weer aan het werk

,,Ik ben blij dat ik na twee slapeloze nachten en een urenlange operatie kan melden dat mijn knie klaar is en nog werkt", schrijft Hammond op de website Drive Tribe bij enkele röntgenfoto's en een foto van het resultaat. ,,Mijn been buigt in het midden en hoewel het misschien een probleem wordt bij de beveiliging op het vliegveld, is het in ieder geval roestvrij."

Wonder

Hammond crashte zaterdag in het Zwitserse Luzern toen hij met een peperdure elektrische sportwagen uit de bocht vloog in de bergen. De wagen miste tijdens de crash ternauwernood een huis en viel tientallen meters naar beneden, sloeg meerdere keren over de kop en landde ondersteboven voordat hij in brand vloog.

Wonder boven wonder kwam Hammond er met slechts een gebroken been van af.