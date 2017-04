Richard Groenendijk theater in met nieuwe soloshow

Cabaretier Richard Groenendijk gaat volgend seizoen het theater in met een nieuwe solovoorstelling, Om alles!. Het elfde cabaretprogramma dat hij maakt gaat in december in première in het Luxor Theater in Rotterdam en is daarna door heel Nederland te zien.

,,Mensen kennen mij tegenwoordig van Jopie Parlevliet, musicals of andere televisieoptredens", vertelt hij. ,,Maar mijn core-business is cabaret. Dat is ook wat ik in het theater het liefste doe." Zijn programma's ontstaan altijd uit serieuze kwesties en vragen die Groenendijk bezighouden. ,,In Met de mantel der liefde, mijn vorige show, vertelde ik over de vlucht van mijn vriend uit Bosnië. Dat biedt veel stof voor grappige verhalen, maar ik hoop toch ook dat de bezoekers ontroerd raken en gaan nadenken over wat ik vertel."

De kreet Om alles! slaakte cabaretière Fien de la Mar (1898-1965) nadat ze een zelfmoordpoging had gedaan door uit het raam van haar huis te springen. Ze overleefde de val; op de vraag waarom ze had het gedaan, antwoordde De la Mar: 'Om alles!'. Vijf dagen later overleed De la Mar alsnog aan haar verwondingen.

Heel theatraal

,,Er zit heel veel in die twee woorden van Fien", stelt Groenendijk. ,,Je kan om alles dood willen, maar je kan ook alles willen leven." De cabaretier is nu 44 jaar en heeft zijn leven redelijk op orde. ,,Maar ik merk dat ik tegelijkertijd heel erg bezig ben met verlies. Ik heb de afgelopen jaren al tien keer bij een kist gestaan van vrienden die die 44 niet hebben mogen halen." In zijn voorstelling snijdt hij echter ook het 'verlies van decorum' aan waar hij als BN'er tegenwoordig tegenwoordig steeds vaker mee geconfronteerd wordt. ,,Dat je af en toe met je hoofd op tv bent, lijkt mensen soms een vrijbrief te geven om alles maar tegen je te zeggen en te doen."

Het succes van zijn vorige programma's - voor Alle Dagen won hij in 2012 de Poelifinario, de hoogste cabaretonderscheiding van Nederland - drukt minder zwaar op zijn schouders dan men misschien zou denken. ,,De angst dat je na vijf minuten de krekels hoort aanvangen, is er niet meer: ik weet inmiddels wel waar mijn kracht zit en wat ik kan en niet kan." Groenendijk maakt het zichzelf wel heel lastig, omdat hij een perfectionist is. ,,Ik ben heel theatraal: ik ben niet iemand die in een spijkerbroek op een podium gaat staan. Alles moet tot op de millimeter kloppen en op elkaar aansluiten, van de kleding en het toneelbeeld tot de poster."

En goed nieuws voor de fans: wellicht zal in Om alles! ook het hondje Tebbie nog even worden genoemd. Het Rotterdamse diertje oogstte in de vorige voorstellingen van de cabaretier altijd veel succes. ,,Wie weet komt hij nog wel even langs", grinnikt Groenendijk. ,,Dat is iets dat mensen mij toch minimaal één keer willen horen zeggen. Het is zelfs zo erg dat het mij op straat tegenwoordig vaker wordt nageroepen dan mijn eigen naam."