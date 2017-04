Richard Groenendijk: Jopie uiteindelijk toch op tv

,,De deur bij RTL is wel dichtgegooid, dus daar zie ik haar niet meer terugkeren. Al zijn de banden met RTL nog prima hoor. Maar er zijn nog genoeg openingen op andere plekken waardoor ik wel durf te stellen dat Jopie gewoon nog terugkomt op tv. Wellicht bij SBS. Alleen niet op korte termijn in verband met mijn nieuwe theatershow. Dat gaat nu even voor.''



Richard Groenendijk zegt veel te danken te hebben aan zijn tv-optredens van de laatste jaren: ,,Het heeft zeker veel gedaan voor mijn bekendheid, door Ranking the Stars heb ik bijvoorbeeld veel jong publiek in mijn zaal, omdat ze me daarvan kennen. Maar ik wil ook geen sletje van de tv worden, ik ga niet overal zomaar zitten bedoel ik. Ik zit nu bijvoorbeeld bij SBS in Wat Vindt Nederland?. En daar lijkt nog wel een vervolg op te komen. Maar theater zal altijd mijn corebusiness blijven.''