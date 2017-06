Rechtszaak tegen Bill Cosby moet opnieuw, jury komt er niet uit

video Superschattige Celine (9) zingt loepzuiver megahit van haar idool

15:24 Het 9-jarige nachtegaaltje Celine Tam uit Hongkong heeft gisteren met haar optreden in America's Got Talent een verpletterende indruk gemaakt. Het schattige meisje, dat vernoemd is naar de Canadese superster Céline Dion, zong loepzuiver My Heart Will Go On van, natuurlijk, haar idool Céline Dion. En daarvoor kreeg ze een staande ovatie en een tsunami positieve reacties op sociale media.