Rechter VS wijst motie Roman Polanski af

De openbare aanklager vindt dat Polanski alsnog berecht moet worden en geen speciale behandeling verdient omdat hij de 'rijke beroemdheid' is. De LA Times bericht maandag dat de rechtbank een schriftelijke verklaring heeft afgegeven waarin staat dat Polanski's 'moties en bijbehorende verzoeken zijn afgewezen'. De rechter zegde wel toe zich volgende maand te buigen over een aparte aanvraag van de filmmaker om een getuigenis van de originele aanklager in de zaak openbaar te maken. Uit dat document moet volgens Polanski duidelijk worden dat hij in 1977 een deal sloot, die daarna op de tocht kwam te staan.



De inmiddels 83-jarige Polanski werd veertig jaar geleden beschuldigd van het drogeren en verkrachten van een dertienjarige meisje. In het akkoord dat hij tekende, kwamen vijf zwaardere aanklachten te vervallen en bekende hij alleen 'onwettige seksuele relaties' gehad te hebben. Polanski zat 42 dagen ter evaluatie in de gevangenis, maar vluchtte daarna het land uit omdat hij vreesde dat de rechter de eerder gemaakte deal van tafel zou vegen.



Polanski woonde de afgelopen jaren in Zwitserland, Frankrijk en Polen, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. In 2009 en 2010 stond hij onder huisarrest in Zwitserland. Er was toen sprake van dat hij aan de VS zou worden uitgeleverd, maar dat ging niet door.



Straf uitgezeten

Advocaten van de regisseur vroegen de rechter in Los Angeles eerder deze maand een einde te maken aan de zaak, omdat Polanski langer achter tralies heeft gezeten dan in 1977 was afgesproken. Zij verzochten de rechter dat vast te leggen om voor Polanski de weg vrij te maken naar de VS af te reizen.



De filmmaker zou volgens zijn advocaat na veertig jaar naar Amerika willen komen om het graf te bezoeken van zijn vrouw Sharon Tate. Zij werd in 1969 omgebracht door leden van de Charles Manson-sekte. Ze was op dat moment ruim acht maanden zwanger van een zoon met Polanski.