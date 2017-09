Rapper Kempi hardhandig gearresteerd na bedreigen ex met pistool

De politie bevestigt dat er maandagochtend een 31-jarige man rond 11.00 uur is gearresteerd. De klacht tegen die persoon is huiselijk geweld en vuurwapenbezit. De politie kan en mag echter geen naam noemen. De vrouw heeft aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging.



Er zijn beelden opgedoken van de arrestatie van Kempi. Daarop is te zien dat de rapper nadat hij het huis had verlaten naar de grond wordt gewerkt. Als hij door de agenten in bedwang wordt gehouden, roept hij: ,,Ik stik, ik stik!" Even later zijn er duidelijk pijnkreten te horen.