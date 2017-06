Priyanka Chopra: de echte babe van Baywatch

De Indiase actrice Priyanka Chopra, hoofdrolspeelster in Baywatch , is de eerste filmster uit Bollywood die echt carrière maakt in Hollywood. ,,Ik weiger de stereotype rollen te accepteren die kennelijk horen bij mijn achtergrond.’’

Als enige actrice in de filmversie van Baywatch draagt Priyanka Chopra (34) geen rood badpak. Ook wordt zij niet bevallig rennend over het strand in slow motion gefilmd. De voormalige Miss World zit daar totaal niet mee.

,,Ik draag voor mijn rol als vrouw van de wereld haute couture. Dat vond ik veel sexyer. Als voormalig Miss World hoef ik niet meer per se in een badpak te paraderen. Dan zou ik eerst een paar kilootjes moeten afvallen, maar dat was nu niet nodig.’’

De zeer zelfverzekerd overkomende Chopra speelt in Baywatch de rol van de meedogenloze zakenvrouw Victoria Leeds, die hongert naar macht, invloed en geld. ,,Zij gaat daarbij over lijken, maar dat beschouwt zij als een normale bijkomstigheid van haar ambities. Wie haar in de weg staat, wordt opgeruimd. Ze doet dat zonder met de ogen te knipperen.’’

Het feit dat Chopra deze rol bemachtigde, beschouwt zij als een overwinning. Haar Indiase uiterlijk en afkomst speelden geen rol van betekenis toen zij werd gevraagd. ,,Dat is zeer belangrijk voor mij. Ik wil geen stereotype rollen spelen die landgenoten van mij in het verleden vaak wel aangeboden kregen. Zo maak je geen carrière in Hollywood. En dat wil ik. Daarom wil ik onafhankelijke, sexy en vakbekwame vrouwen spelen, zoals in Baywatch. Ook al is deze vrouw een feeks.’’

Superster

In eigen land is Chopra, dochter van twee militaire artsen, een superster. Zij speelde in meer dan 50 zogenaamde Bollywoodproducties en won 24 filmprijzen, waaronder een onderscheiding voor beste schurk. Gebrek aan ervaring en ambitie kan de goedlachse actrice niet worden verweten.

Zij is bij toeval in het vak gerold. Eigenlijk had zij interesse in een wetenschappelijke carrière. Toen haar moeder haar inschreef voor de verkiezing van Miss India ging het snel. Zij won de titel en mocht meedoen aan Miss World in 2000, waar zij ook als eerste eindigde. De overstap naar een filmcarrière in eigen land was toen snel gemaakt.

Maar Chopra wil meer. Ondanks een negatieve ervaring in Amerika – waar zij als 16-jarige op school vanwege haar afkomst werd gepest en weer naar haar geboorteland vertrok – wilde de Indiase toch in Hollywood een voet tussen de deur krijgen. Dat is haar aardig gelukt, niet in het minst door de tv-serie Quantico, waarin zij de hoofdrol als FBI-agent speelt. Het succes van de serie beschouwt zij als een grote persoonlijke overwinning. ,,De rol betekent mijn doorbraak in Hollywood’’, stelt zij nuchter vast.

Relletje

Inmiddels is Chopra een graag geziene gast in talkshows. Ze neemt geen blad voor de mond en toont graag haar talenten als actrice, danseres en zangeres. ,,Ik ben multi-getalenteerd’’, zegt zij zonder tegenspraak te verwachten. Een relletje heeft haar optreden ook al veroorzaakt.

Tijdens een veelbekeken uitzending van een American Football-wedstrijd zong zij een van haar liedjes. De reacties van de kijkers waren niet mals. Ze werd uitgemaakt voor een Arabische terrorist die niets te zoeken had in een zo Amerikaanse cultuuruiting als een football-topper. Chopra ging in de tegenaanval en uitte in veel interviews haar verbazing en afkeer van deze aantijgingen. ,,Kan ik het helpen dat ik een bruine huidskleur heb?’’

Inmiddels leidt de actrice een hectisch dubbelleven. Zij werkt afwisselend in India en Hollywood. De meeste tijd van haar leven brengt zij door in vliegtuigen. ,,Tijdens Baywatch zat ik in drie producties tegelijk. Dat was gekkenwerk, maar ik heb het ervoor over. Ik wil echt de wereld veroveren.’’

RECENSIE 3 sterren

Filmversie is beduidend ruiger

In de jaren 90 was de originele televisieserie Baywatch vooral onschuldig familievermaak. Alle gezinsleden die hielden van strandvertier, zwemmen, rode badpakken en slow-motionopnamen van Pamela Anderson kwamen aan hun trekken. De filmversie met een totaal nieuwe cast slaat een andere toon aan. De dialogen zijn meer vilein, de actie is veel spectaculairder en de humor veel ruiger. Er komt zelfs een lange scène in voor – waar uitgebreid gehannest wordt met het geslachtsdeel van een vermoorde man – die de film in Amerika een strenge R-rating opleverde.

Voor het overige is Baywatch vooral een aangenaam acteerduel tussen Dwayne Johnson als de badmeester Mitch en Zac Efron als een jonge rekruut, een gesjeesde Olympisch zwemkampioen. Tussen de twee botert het van meet af aan niet. Wederzijdse plaagstoten bepalen de verhouding die echter hechter wordt als de strijd tegen drugsdealers heftiger wordt. Vrouwelijk schoon is er volop. Ex-model Kelly Rohrbach neemt de plaats als lieftallige strandbabe prima over van Pamela Anderson, die aan het slot even acte de présence geeft. In superslowmotion! Ook David Hasselhoff heeft een gastrol. In het slotakkoord laat hij weten in de markt te zijn voor een echte rol in de (wellicht onvermijdelijke) vervolgfilm.