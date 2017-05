Prinses Margriet staat stil bij Canadese aandeel bevrijding van Nederland

In Brampton gaat het paar naar het Nederlandse verzorgingstehuis Holland Christian Homes, een van de grootste van Canada. Naast een ontmoeting met bewoners en verpleegkundigen, zetten Margriet en Pieter (78) ook de spade in de grond als aanzet voor de bouw van een nieuw tehuis. Zondag ligt in Stratford en Goderich het accent op het oorlogsverleden met onder meer het onthullen van een plaquette die herinnert aan de gesneuvelde soldaten van de Prinses Irene Brigade.



Het bezoek van prinses Margriet (74) en haar man volgt op het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in het bijzondere herdenkingsjaar 2015 - zeventig jaar na de oorlog. Margriet is zelf in eerdere kroonjaren naar Canada gegaan om de veteranen te bedanken en de betrekkingen te versterken. ,,Canada voelt als thuis", aldus de prinses die in 1943 in een ziekenhuis in Ottawa is geboren. Voor de Canadezen is zij daarom 'Canada's Princess', hun eigen prinses.