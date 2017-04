Prins Harry speecht over Diana: Help mij haar belofte waar te maken

,,Twintig jaar geleden, in de laatste maanden van haar leven, heeft mijn moeder campagne gevoerd om de aandacht te vestigen op de verschrikkelijke en willekeurige gevolgen van landmijnen. Ze bezocht de getroffen gebieden zoals Huambo in Angola en Travnik in Bosnië. Ze hoorde hoe mensen in deze gemeenschappen in de voortdurende angst leefden dat elke stap de laatste kan zijn. Ze ontmoette mensen die voor het leven getekend waren als gevolg van antipersoonsmijnen, ze luisterde naar hun verhalen en hielp ze te delen met de wereld", sprak de prins gisteren in Kensington Palace tot de aanwezigen, onder wie de Nederlandse minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.



De jongste zoon van prinses Diana en prins Charles sprak ook over de grote betrokkenheid van zijn moeder bij mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben. ,,Ze was een pleitbezorger voor al diegenen die haar stem nodig hadden: mensen die stierven aan aids in Oost-Londen, verbannen mensen met lepra in India, of het tienermeisje dat haar been had verloren door een landmijn in Angola. Ze wist dat ze in de spotlights stond, en wist daar gebruik van te maken om de aandacht te vestigen op mensen die door anderen werden vergeten of genegeerd."