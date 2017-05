Pieter van Vollenhoven heeft opnieuw huidkanker

Volgens de RVD gaat het om een melanoom. Het melanoom is de gevaarlijkste vorm van huidkanker. Het weefsel wordt op korte termijn poliklinisch verwijderd in het Nederlands Kankerinstituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam.



Van Vollenhoven had twee keer eerder huidkanker. In juni 2001 werd hij voor het eerst geopereerd. In 2014 werd er voor de tweede keer de ziekte bij hem geconstateerd. De 78-jarige man van prinses Margriet wordt sindsdien regelmatig gecontroleerd.



Van Vollenhoven zal door de ziekte niet bij de openingsbijeenkomst van het natuurgebied de Millingerwaard zijn. Staatssecretaris Van Dam zal zijn rol overnemen.