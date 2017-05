Pharrell Williams ontvangt eredoctoraat

,,Jullie generatie is in rap tempo de ingegraven wetten en principes, die vrouwen al veel te lang belemmeren, aan het ontrafelen", aldus de Happy-zanger tegen de menigte studenten. ,,Bedenk je eens de mogelijkheden die ontstaan als vrouwen niet zouden worden belemmerd. Dan zouden we in een betere wereld leven", vervolgde Williams.



De decaan van de universiteit prees de zanger en zei dat hij een belangrijk voorbeeld is voor veel jongeren in de VS. ,,Van zijn uitmuntende creatieve werk tot zijn toewijding om positieve veranderingen tot stand te brengen", zei de decaan lovend.