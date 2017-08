'Perfecte combi' 3JS en Waylon zorgt voor kippenvel

Video548.000 mensen zaten gisteravond aan de buis gekluisterd toen de Volendamse band 3JS en zanger Waylon samen voor kippenvel zorgden. Jan Dulles en Waylon zongen aan tafel bij Beau van Erven Dorens het nummer All I have to do is dream van The Everly Brothers uit 1970.