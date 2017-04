Pepsi-reclame met Kendall Jenner stuit op ergernis en kritiek

De Huffington Post noemt het filmpje 'een tweeënhalve minuut durende ramp' en de Washington Post beschrijft de commercial als 'ongelooflijk ongenuanceerd' . In het filmpje is te zien hoe een protestmars gaande is in de straat waarin Kendall die dag toevallig een fotoshoot heeft. Het 21-jarige model besluit daarop haar pruik weg te gooien, haar lippenstift af te vegen en zich aan te sluiten bij de demonstratie. Die eindigt als ze een politieman een blikje cola geeft, en daarvoor enorm toegejuicht wordt.

Ergernis

Naast de ergernis dat een groot merk als Pepsi maatschappelijke organisaties als Black Lives Matter en de Women's March misbruikt om frisdrank te verkopen, waren er ook veel specifieke klachten over de scène waarin Kendall voor de agenten staat. Volgens critici is die gemaakt met het inmiddels iconische beeld van Iesha Evans in het achterhoofd, de jonge vrouw die in 2016 in Baton Rouge werd gearresteerd toen zij meedeed aan een Black Lives Matter protest. ,,Had ze nu maar een blikje Pepsi in haar handen gehad", spot The Huffington Post.