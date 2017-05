Ozzy en Sharon Osbourne hernieuwen huwelijksgeloften

,,Voor mij was dit onze echte trouwdag'', vertelde Ozzy aan het blad. ,,Dit is de dag die ik me herinner. Sharon en ik hebben zo veel meegemaakt, dit voelt echt als een nieuw begin.''



De Black Sabbath-rocker is al 34 jaar getrouwd met Sharon, maar vorig jaar wankelde het huwelijk. De twee gingen tijdelijk uit elkaar nadat duidelijk was geworden dat Ozzy een affaire had met zijn kapster Michelle Pugh. Na een paar maanden apart vonden Ozzy en Sharon elkaar weer. Eind vorig jaar zeiden de Osbournes al opnieuw te willen trouwen. ,,Ik ben blij en om eerlijk te zijn: dat is alles wat ik wil voor kerst dit jaar'', aldus Sharon.