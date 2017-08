Oscarseizoen met bizarre films barst los in Venetië

Volledig scherm © AFP Hoewel de nominaties voor de Oscars pas over vier maanden bekend worden gemaakt zullen de eerste favorieten voor een Academy Award de komende week op de 74ste editie van het Filmfestival van Venetië in wereldpremière gaan.



Traditiegetrouw presenteert het Italiaanse filmevenement zich als een voorbode voor de belangrijkste filmprijs van het jaar. Zo werden vorig jaar films als La La Land en Nocturnal Animals op het Lido voor het eerst vertoond, waarmee de campagne voor de Academy Award voor beide films in feite begon.

Geheimzinnigheid

Venetië wordt door Hollywood steeds meer als een springplank voor de Oscars gebruikt. De festivals van Berlijn en Cannes, die dit jaar zwakke edities kenden, verliezen in dat opzicht steeds meer terrein. Dat heeft deels te te maken met de gunstige plek van Venetië op de filmagenda.

Ook dit jaar heeft het festival enkele titels in het hoofdprogramma die nu al getipt worden voor een of meerdere Oscarnominaties. De meeste geheimzinnigheid omringt de nieuwe film van Darren Aronofsky (Black Swan, Noah): Mother! De regisseur voorspelt dat zijn film de kijker ‘als een kruisraket’ zal treffen. ,,Veel mensen zullen na het zien van de film niet meer met mij willen praten’’, blufte Aronofsky onlangs in een interview.

Over de inhoud van Mother! is nog weinig bekend. Oscarwinnares Jennifer Lawrence, de nieuwe vriendin van Aronofsky, speelt de hoofdrol naast Javier Bardem. Hun bestaan wordt volledig omver geworpen als een ander stel (gespeeld door Ed Harris en Michelle Pfeiffer) hun liefdesnest bezoekt. Daarna escaleert een en ander zo erg dat Lawrence tijdens de opnamen begon te hyperventileren en de producenten – doorgaans geen meelevende types - zich zorgen maakten over haar gezondheid.

Horrorregisseur

Een andere film die nu al getipt wordt voor de Oscars is The Shape of Water van horrorregisseur Guillermo del Toro. Het verhaal draait om een schoonmaakster (Sally Hawkins) die een relatie opbouwt met een zeemonster dat door de Amerikaanse regering gevangen wordt gehouden. Del Toro heeft zijn volgende film (Fantastic Voyage) uitgesteld om zich de komende maanden volop te storten op zijn Oscarcampagne.

Ook een bizarre inhoud heeft de openingsfilm van Venetië, Downsizing. Regisseur Alexander Payne stelt een echtpaar (Matt Damon en Kristen Wiig) dat zich vrijwillig letterlijk laat verkleinen. Alleen krijgt de vrouw op het laatste moment twijfels.