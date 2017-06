Oproep voor lieve berichtjes gepeste Matthijs bereikt zelfs Paris Hilton

Interview Kiefer Sutherland: Jack Bauer, president en nu ook zanger

13:37 Jack Bauer zingt, in Nederland nog wel! Deze site sprak met acteur Kiefer Sutherland, bekend van 24 en de Netflix-serie Designated Survivor, die morgen met zijn countryband neerstrijkt in het Tilburgse 013 en zaterdag in de Amsterdamse Melkweg. ,Ik moet mijn geloofwaardigheid als zanger liedje voor liedje verdienen.’'