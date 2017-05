Opgejaagd als Mexicaanse illegaal

Normaal gesproken zou niemand dit op prijs stellen, maar deze keer kwam ik er niet onderuit. Het was verplicht om de Virtual Reality voorstelling Carne Y Arena (Vlees en Zand) van regisseur Alejandro González Iñárritu bij te mogen wonen. De Mexicaanse regisseur, bekend van onder meer films als Babel en The Revenant, heeft een bijzonder filmproject gemaakt dat onderdeel uitmaakt van het Filmfestival van Cannes.



Om deze ervaring te ondergaan moest ik in een luxe-auto het festivalterrein verlaten om ergens buiten Cannes op het plaatselijke vliegveld een hangar te bereiken waar de installatie Carne Y Arena zich afspeelt . Mijn metgezel in de auto was de filmredacteur van The Washington Post met wie ik uiteraard sprak over de Watergate-film All The President's Men. Zij vertelde details over mijn favoriete scene uit die film: het triomfantelijke tikje dat de hoofdredacteur (gespeeld door Jason Robards) op een bureau geeft als hij beseft dat zijn verslaggevers op het juiste spoor zitten.