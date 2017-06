Opbrengst Serious Request: 9,25 miljoen euro

Serious Request stond in 2016 in het teken van het terugdringen van kindersterfte door longontsteking, ''een stille ramp die wereldwijd iedere 35 seconden een kinderleven eist''. In landen als Ivoorkust, Zambia en Ethiopië is de hulp inmiddels in volle gang. In november zullen 3FM en het Rode Kruis de eerste resultaten presenteren van hoe het geld is besteed.