Op de set van Hollands Hoop: Dat we hier staan, is een soort wonder

reportageHet vergde jaren geduld, maar seizoen 2 van het bewierookte Hollands Hoop, ‘onze Breaking Bad’, is eindelijk in zicht. Het AD nam een kijkje op de set, de Groningse boerderij waar Marcel Hensema’s personage Fokke aan zijn wietimperium bouwt. ,,Het is een soort wonder dat we hier staan.’’

Draaien in en rond de imposant aftandse en oeroude boerderij Hoog Hammen in het Groningse Overschild betekent vaak afzien. Zeker de afgelopen maanden, met lage temperaturen en een loeiende straffe wind. Er is geen stroom – de verschillende vertrekken worden met hittekanonnen verwarmd -, voor een toiletbezoek moet je de auto pakken en een boerderij verder rijden en de hoeve uit de 16de eeuw is dusdanig afgeleefd dat reparatiewerkzaamheden moesten worden verricht om de veiligheid van de cast en crew te kunnen garanderen.

En toch. ,,Telkens als ik hier de oprit oprijd, raak ik een beetje ontroerd’’, zegt Kim van Kooten, die er tussen de opnames door zelfs met thermokleding aan verkleumd bijstaat. Het is draaidag 71, de laatste in het Groningse polderlandschap. De actrice doelt niet alleen op de unieke locatie – het sfeervolle Hoog Hammen is bijna een levend wezen in de serie -, maar ook op het feit dat Hollands Hoop seizoen 2 straks tóch een feit is. Regisseur Dana Nechustan (Dunya & Desie en Overspel) moest de afgelopen jaren het gevecht aangaan tegen kanker, vertelt haar echtgenoot en Hollands Hoop-bedenker en scenarist Franky Ribbens. ,,De serie is zo van ons, dat draag je niet even over aan andere mensen. Dat we hier staan, is een soort wonder.’’

Compliment

Met de zin ‘Ik moet je wat vertellen’, liet Fokke Augustinus (Marcel Hensema) zijn onwetende vrouw Machteld (Kim van Kooten) en de tv-kijker op 15 november 2014 hunkerend naar meer achter. Het echtpaar keek uit op een immense wietkwekerij (een set in Almere). Een brave forensisch psychiater verandert langzaam in een keiharde drugsdealer; de vergelijking met het Amerikaanse Breaking Bad is snel gemaakt.

Volledig scherm Franky Ribbens. © Corné Sparidaens Ribbens was in 2014 niet heel blij mee met die vergelijking (,,Ik liep nog voor die serie met dit idee rond’’), maar ziet het inmiddels als een compliment. ,,Ook omdat wij het met veel minder geld moeten doen. Ik zweer het, met het budget van één aflevering Breaking Bad maken we bijna 2 seizoenen Hollands Hoop.’’

Tv-series zijn hot. Dat plus het gegeven dat de fan zo lang geduld moest hebben, maakt de druk om met een weergaloos nieuw seizoen te komen, enorm. De scenarioschrijver glundert. Hij zou uit enthousiasme de plotwendingen die hij in petto heeft het liefst van de daken willen schreeuwen. ,,Ja, de druk is groot. Ook omdat serie 1 het zo goed doet in het buitenland (de Oscarwinnende regisseur Alexander Payne werkt aan een Amerikaanse remake, red.). Je wilt je kunnen meten aan de grote jongens van Netflix. Door het beperkte budget word je wel gedwongen heel creatief te zijn. De cameramensen hier schilderen met licht. We draaien voor televisie, maar het oogt als film op topniveau.’’

Volledig scherm Marcel Hensema. © Corné Sparidaens De geestelijk vader van Hollands Hoop schreef ook voor Penoza (als onderdeel van een heel schrijversteam). Dit is hele andere koek, beweert hij stellig. ,,Penoza moest veel sneller worden gedraaid en met enkel natuurlijk licht dat goed past voor dat verhaal met die specifieke sfeer. Wat we hier maken is meer magisch- realistisch, misschien bijna poëtisch. Elk shot is secuur gecomponeerd. En voor serie 2 schakelen we in alles een tandje bij en willen we breken met alle verwachtingspatronen die kijkers hebben. Ik wil iets laten zien dat je nooit eerder zag.’’



Wat Ribbens wél kan verklappen? Tussen de gebeurtenissen in de finale uit de vorige reeks en de nieuwe serie zit ongeveer 1,5 jaar tijdverschil. ,,Fokke is in die tijd bezig geweest met het bouwen van een complete corporatie gebaseerd op democratische waarden. Ik wil laten zien hoe makkelijk die democratie kan veranderen in een dictatuur.’’

Spinrag

Net als voorheen gebeurt dat in een wilde cocktail van genres. Hollands Hoop, ook met onder anderen Martijn Lakemeijer en Hadewych Minis, is zowel een thriller en relatiedrama als een zwarte komedie. ,,Met zelfs wat horrorelementen ditmaal’’, belooft Ribbens, die met een bescheiden clubje journalisten vanwege de opnames vaak fluisterend door de boerderij sluipt. Met alle spinrag, krakende vloeren en scheuren in de muur zou de locatie inderdaad niet misstaan in een griezelproductie à la The Blair Witch Project. In één van de kamers wacht een masseuse die iedereen vandaag tussen de bedrijven door weer warm en soepel kneedt. ,,Cadeautje voor de acteurs’’, knipoogt Ribbens.

,,De verdienste van Franky is dat soms midden in een bloedstollende scène ineens een grap volgt’’, jubelt Kim van Kooten, die de serie eerder wil vergelijken met Fargo dan met Breaking Bad. ,,Ik zei vooraf wel tegen hem: laat me nou alsjeblieft eens schieten. Al is het maar één keer.’’ Ze lacht. ,,Nou, dat was niet aan dovemansoren gericht. Ik verander van yogamoeder in potentiële moordenaar. Ik ging voor dit seizoen echt met een stuntman aan de slag. Maar het is ook op psychologisch vlak een zeer uitdagende rol. Machtelds huwelijk komt onder grote druk te staan.’’



Ook hoofdrolspeler Marcel Hensema – vermoeid ogend, ongeschoren, in een wollen trui en op vieze klompen – spreekt van een pittige uitdaging. ,,Niet omdat het zolang geleden is dat we hier stonden. Ik kom zelf uit deze omgeving, misschien dat ik daarom vrij makkelijk weer in mijn rol gleed. Maar Fokke wordt op zoveel manieren tegengewerkt dat zijn stressniveau enorm hoog ligt. Daarnaast namen we de acht afleveringen door elkaar op en kan de toon met één knip met je vingers omslaan. Het is allemaal zo gelaagd! Dan is het met acteren de kunst dat het niet too much wordt.’’

Quote We hebben gemerkt dat zoiets niet vanzelfsprekend is. Ik weet wel: ik ben hier absoluut nog lang niet klaar mee Franky Ribbens

Telkens zodra ‘cut’ wordt geroepen, komt een team in beweging om Hoog Hammen waar mogelijk vast op te ruimen. Met de bedoeling om hier ooit weer terug te keren? ,,Ik zou het héél jammer vinden als dat níet gebeurt’’, zegt Hensema. ,,Alles schreeuwt om een derde seizoen.’’ En Franky Ribbens: ,,Ik heb het, net als seizoen 1, geschreven met een opening voor een eventueel vervolg. We hebben gemerkt dat zoiets niet vanzelfsprekend is. Ik weet wel: ik ben hier absoluut nog lang niet klaar mee…’’