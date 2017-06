Olivia Newton-John geroerd door steunbetuigingen

Eerste beelden Barry Atsma als Oberg­rup­pen­fü­hrer

13:05 Paradiso Films heeft de eerste beelden vrijgegeven van de oorlogsthriller HhhH - The Man with the Iron Heart. In de Amerikaanse film speelt acteur Barry Atsma (44) SS-Obergruppenführer Karl Hermann Frank. Op een foto is te zien hoe in hij Duits uniform een andere nazi de mantel uitveegt.