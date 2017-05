OG3NE straalt op langste rode loper ooit in geschiedenis festival

Video Harry (16) ontroert publiek met nummer over oma met Alzheimer

16:44 De indrukwekkende auditie van de 16-jarige Harry Gardner in Britain's Got Talent heeft het publiek en de juryleden tot tranen toe geroerd. Harry zong een nummer voor en over zijn oma met Alzheimer. ,,Dit optreden kan ik me over een half jaar nog herinneren", aldus een geëmotioneerde Simon Cowell.