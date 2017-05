OG3NE scoort in downloadlijsten

In België, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zwitserland, Groot-Brittannië, Zweden, Spanje, Noorwegen, Frankrijk en Ierland stond Lights and Shadows vanmiddag rond het middaguur genoteerd in de lijsten van iTunes. In Nederland bezet de single de derde stek, onder de Belgische inzending Blanche op plaats twee en de Portugese winnaar Salvador Sobral op nummer 1.

Sobral is niet alleen in Nederland zondag de meest gedownloade single op iTunes. In twaalf andere landen is het nummer Amar Pelos Dois de nummer 1 van dit moment. Ook in landen die niet meedoen aan het Songfestival wordt het nummer goed opgepakt. Zo is de single terug te vinden in de downloadlijsten van bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Brazilië, Cambodja en Taiwan.

Na Sobral scoren wereldwijd de Italiaan Francesco Gabbani en Blanche het best.

De zusjes Vol komen rond 16.00 uur op Schiphol aan in aankomsthal 4. Bij vertrek in Kiev kreeg het getalenteerde trio een bos oranje bloemen in de handen gedrukt van KLM.