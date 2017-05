OG3NE deelt sneer uit naar Bløf

Beroemde circus Ringling Bros. geeft laatste show ooit via Facebook Live

11:32 Het wereldberoemde Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus heeft gisteravond in New York de laatste voorstelling gegeven. De teruglopende bezoekersaantallen dwingen het circus na 146 jaar te stoppen. De laatste show was gratis via Facebook te bekijken. Enkele tienduizenden mensen logden in.